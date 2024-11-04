Исследование о влиянии крика на эмоциональное состояние собак

Исследования показывают, что использование крика и суровых методов при дрессировке собак негативно сказывается на их эмоциональном состоянии. Два подхода к обучению были тщательно изучены: в первой группе собак дрессировали только при помощи поощрений, во второй — применяли громкий голос и другие строгие методы.
Анализ слюны животных после тренировок показал высокие уровни стресса и тревоги у собак из второй группы. Они проявляли признаки сильного волнения, выдавая невербальные сигналы дискомфорта. В то же время питомцы, обученные методом поощрений, сохраняли стабильное эмоциональное состояние и не демонстрировали стресс. Исследование подтвердило, что более мягкие методы воспитания помогают собакам оставаться здоровыми и счастливыми.
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