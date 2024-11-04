Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина получит почти $600 млн от Всемирного банка
Оригинальный рулет из баклажанов: простой рецепт для всех
Чего нельзя есть при высоком давлении: главные запреты
Полезные жиры и овощи: простые шаги для профилактики инсульта
Никогда не подведёт: сегодняшние пастухи пасут уже за рулём авто
Успейте подготовить свой сад к зиме: важные советы для садоводов
Певцу Амирчику не удалось попасть на свой собственный концерт
Национальный фестиваль солнца в Аргентине: фестиваль солнца в Сан-Хуане объединил артистов Латинской Америки
Зачем ходить в солярий зимой: четыре главных преимущества

Исследование о влиянии крика на эмоциональное состояние собак

Забота вместо крика: как дрессировка влияет на психику собак
0:52
Зоосфера

Исследования показывают, что использование крика и суровых методов при дрессировке собак негативно сказывается на их эмоциональном состоянии. Два подхода к обучению были тщательно изучены: в первой группе собак дрессировали только при помощи поощрений, во второй — применяли громкий голос и другие строгие методы.

Забота вместо крика: как дрессировка влияет на психику собак
Фото: commons.wikimedia.org by Ekderrig, CC BY-SA 4.0

Анализ слюны животных после тренировок показал высокие уровни стресса и тревоги у собак из второй группы. Они проявляли признаки сильного волнения, выдавая невербальные сигналы дискомфорта. В то же время питомцы, обученные методом поощрений, сохраняли стабильное эмоциональное состояние и не демонстрировали стресс. Исследование подтвердило, что более мягкие методы воспитания помогают собакам оставаться здоровыми и счастливыми.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт
Еда и рецепты
Идеальное хачапури по-мегрельски: традиционный рецепт Аудио 
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Наука и техника
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции Аудио 
Популярное
Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции

Археологи в Швеции сделали уникальную находку на древнем захоронении в районе Приссгорден.

Старый складной нож в древней могиле озадачил археологов в Швеции
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Жалобы ВСУ. Россия выходит на оперативный простор для наступления на Запорожье и Днепропетровск
Просто заливаем тыкву яйцами и получаем восхитительный завтрак или лёгкий ужин
Как правильно обрезать деревья: советы от биолога
ОФАБ-250ШЛ. Штурмовая осколочно-фугасная авиабомба с удочкой Дмитрий Плотников Санду проиграла выборы в Молдавии и стала президентом. Разве такое возможно? Любовь Степушова У американцев могут отнять газовые плиты Игорь Буккер
Курица на овощной подушке: подойдёт куриное филе, голени или бёдрышки
Богатство из отходов: в России осваивают революционный способ извлечения золота
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Что нельзя подогревать в микроволновке: важное руководство от эксперта
Последние материалы
Вся правда о кетодиете и голодании: диетолог развенчал мифы
Как оптимизм продлевает жизнь и улучшает здоровье
Можно ли давать детям рыбные консервы: советы экспертов
Едят за четверых: российская путешественница шокирована внешним видом женщин в США
Самые агрессивные породы собак, о которых вы не догадывались
Секреты укоренения усов и деления кустов: советы для идеального урожая земляники
Растяжки на бёдрах: эффективные методы профилактики
Белый пластик — это скучно! Узнайте, как легко преобразить ваши окна
Толпа, завидя студента, набрасывается на него... — писала газета Русское Слово 5 ноября 1905 года
Вратарь "Зенита" Латышонок пропустит ноябрьские матчи сборной России из-за травмы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.