Какие собаки требуют особого подхода к воспитанию

Самые агрессивные породы собак, о которых вы не догадывались

1:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие собаки, которые кажутся нам безумно милыми, могут на деле оказаться с серьёзным характером и даже цапнуть, если что-то пойдёт не так. Представляем топ-5 пород, которые, несмотря на свою привлекательность, обладают агрессивным нравом.

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Такса



Эти обаятельные малыши, на удивление, могут быть настоящей угрозой. Исследования показывают, что таксы — одна из самых агрессивных пород в мире. Они нередко проявляют враждебность по отношению к незнакомцам и детям, поэтому их поведение требует особого внимания.

Чихуахуа



Несмотря на свой крошечный размер, чихуахуа — порода с сильным лидерским характером. Собаки этой породы требуют правильного воспитания, чтобы избежать проблем с поведением. Социализация с раннего возраста поможет чихуахуа привыкнуть к другим животным и людям.

Джек-рассел-терьер



Эти терьеры отличаются тем, что не терпят грубого обращения. Если почувствуют угрозу, могут дать отпор. Их не рекомендуется заводить семьям с маленькими детьми из-за риска укусов. При этом джек-рассел-терьеры поддаются дрессировке, что позволяет избежать конфликтов, если уделить внимание воспитанию.

Пекинес



Эти собаки известны своим упрямством и ревностью. Они часто демонстрируют негативные черты характера при контакте с другими собаками или незнакомыми людьми. Однако при должном уходе и воспитании пекинес может стать хорошим другом.

Шарпей



Шарпеи — уникальная китайская порода, отличающаяся независимостью и сильным характером. С раннего возраста важно дать им понять, кто главный в доме, иначе они будут считать себя лидерами. Взрослый шарпей станет преданным другом, если установить чёткие границы.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

