Повадки кошек, которые могут вызвать смущение у владельцев

Какие привычки кошек могут смутить хозяев и удивить гостей

1:34 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Даже самые воспитанные кошки порой проявляют повадки, которые могут смутить их хозяев перед гостями. Эти забавные привычки показывают, что наши любимые питомцы вовсе не всегда такие идеальные, как нам хотелось бы.

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Забавные привычки кошек, заставляющие краснеть хозяев:

Кошки-"таможенники"

Кошки обожают проверять сумки и вещи пришедших гостей, будь то хозяин дома или посторонний человек. Любопытные питомцы без стеснения роются в вещах, что иногда вызывает смущение у хозяев.

Кошки обожают проверять сумки и вещи пришедших гостей, будь то хозяин дома или посторонний человек. Любопытные питомцы без стеснения роются в вещах, что иногда вызывает смущение у хозяев. Кот-попрошайка

Если вы встречаете гостей за щедро накрытым столом, не удивляйтесь, если кот подойдёт к столу с голодным взглядом, как будто он ничего не ел весь день. Хозяевам часто приходится объяснять, что Барсик на самом деле уже ел несколько раз, и вовсе не голодает.

Если вы встречаете гостей за щедро накрытым столом, не удивляйтесь, если кот подойдёт к столу с голодным взглядом, как будто он ничего не ел весь день. Хозяевам часто приходится объяснять, что Барсик на самом деле уже ел несколько раз, и вовсе не голодает. Демонстрация "богатств"

Некоторые кошки любят таскать в комнату бельё из корзины, выставляя на всеобщее обозрение самые личные вещи хозяев. Этот жест связан с сильным обонянием и привязанностью к запаху, но такие действия могут вызвать у владельцев смущение, особенно если "трофеи" видят гости.

Некоторые кошки любят таскать в комнату бельё из корзины, выставляя на всеобщее обозрение самые личные вещи хозяев. Этот жест связан с сильным обонянием и привязанностью к запаху, но такие действия могут вызвать у владельцев смущение, особенно если "трофеи" видят гости. "Обволосение" вещей

Кошки любят помечать одежду гостей своим мехом, особенно если она оставлена на стуле или диване. Быстро обнюхав вещь, питомец может оставить на ней слой шерсти, что, конечно, вызывает недовольство, когда гость обнаруживает на своём наряде кошачьи волоски.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".



