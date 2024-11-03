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Факты о собаках, кошках и других домашних животных

Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
2:07
Зоосфера

Домашние питомцы всегда с нами, но мы знаем о них далеко не всё. Вот несколько любопытных фактов о наших хвостатых и пушистых друзьях, которые могут вас удивить.

Интересные факты о домашних питомцах, которые вы точно не знали
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Нос собаки уникален, как отпечатки пальцев у человека. Благодаря неповторимому узору рисунка, по нему можно идентифицировать животное.
  2. Когда кошка мяукает, это признак её скуки и желание получить внимание от семьи.
  3. Собаки слышат гораздо лучше нас — их слух в 10 раз острее человеческого.
  4. Не все породы собак склонны к послушанию: есть те, что представляют угрозу не только для хозяев, но и для окружающих. Обычно такие собаки имеют сложности с контролем агрессии, поэтому в развитых странах их содержание под запретом.
  5. Определить любимого домашнего питомца — непростая задача, ведь собаки и кошки делят лидерство в популярности.
  6. Первым другом человека стал волк. Древний человек приручил и воспитал его, и именно от волка произошли все современные собаки.
  7. Искатели трюфелей привлекают для поиска не собак, а свиней, поскольку те отлично справляются с этой задачей.
  8. Лошади удивительны не только красотой, но и умением узнавать своих сородичей даже по фото.
  9. Домашний кролик — мастер незаметного наблюдения: его глаза видят, что происходит сзади, даже не поворачивая головы.
  10. Морских свинок разводили коренные народы Южной Америки ещё тысячи лет назад. Однако делали это не ради их миловидности, а для мясных целей.
  11. Крысы крайне разборчивы в еде: даже минимальное присутствие ядовитого вещества заставит их отказаться от пищи.
  12. Зебры, хоть и близкие родственники лошадей, так и остались дикими. Тем не менее был выведен гибрид с лояльным отношением к людям и внешним сходством с зебрами.
  13. Только самки уток могут "крякать". У самцов нет этой способности, и им не дано участвовать в знаменитом "разговоре".

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства. 

Автор Дмитрий Тезнев
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