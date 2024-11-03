Основные правила поведения при встрече со стаей собак

Что делать, если на вас надвигается стая бродячих собак

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Встреча со стаей бродячих собак может быть опасной, и важно знать, как себя вести в такой ситуации, чтобы избежать нападения. По словам кинолога Александра Малиновского, ключевое правило — сохранять спокойствие и не провоцировать агрессию у животных.

Фото: unsplash.com by Игорь Овсянников, CC0

Как себя вести при встрече с бродячими собаками:

Сохраняйте спокойствие и уверенность

Постарайтесь держаться спокойно, чтобы не вызывать агрессию у собак. Паника или резкие движения могут только ухудшить ситуацию.

Постарайтесь держаться спокойно, чтобы не вызывать агрессию у собак. Паника или резкие движения могут только ухудшить ситуацию. Защищайтесь, прижавшись к стене

Если собаки подступают, повернитесь спиной к ближайшей стене или забору и используйте сумку, рюкзак или любой другой предмет как щит. Это поможет защититься в случае нападения.

Если собаки подступают, повернитесь спиной к ближайшей стене или забору и используйте сумку, рюкзак или любой другой предмет как щит. Это поможет защититься в случае нападения. Зовите на помощь

Если ситуация кажется критической, громко зовите на помощь, чтобы привлечь внимание.

Если ситуация кажется критической, громко зовите на помощь, чтобы привлечь внимание. Используйте перцовый баллончик

Если под рукой есть перцовый баллончик, его можно использовать для отпугивания, но имейте в виду, что он не всегда гарантирует защиту. Самое главное — вести себя "как хищник, а не как добыча", избегая поведения, которое может сделать вас мишенью.

Советы для родителей

Кинолог также рекомендует родителям планировать безопасные маршруты для детей, чтобы минимизировать вероятность встречи с бродячими собаками, особенно по дороге в школу или при прогулках по городу.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



