Коты, которые притягивают удачу и счастье в дом

Как коты влияют на благополучие в доме: цвета, которые привлекают удачу

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Коты — настоящие хранители домашнего уюта и благополучия, и это подтверждают множество примет. Считается, что выбор питомца влияет на успех и гармонию в семье.

Фото: blackmainecoon.com by Tazer, CC BY-SA 3.0

Многие зря избегают чёрных котов, ассоциируя их с неудачей. На самом деле, такие питомцы символизируют финансовый успех, усиливают благосостояние и помогают достигать целей в карьере и бизнесе. Но чёрные коты подходят не всем: для суеверных людей или тех, кого преследуют неудачи, они могут стать источником негатива.

Если женщина заведёт рыжего кота, в её жизни может появиться надёжный спутник и счастье в личной жизни. Однако, если в доме уже есть питомцы, рыжий хвостик может создать ревнивую атмосферу, которая, наоборот, помешает семейному счастью.

Белоснежные коты обладают мощной положительной энергетикой, привлекая удачу и приятные события в жизнь владельца.

Трёхцветные коты — особенные, ведь их всегда считали символом счастья и удачи. Особую энергетику несут котики, которых забирают с улицы, — такие питомцы особенно благодарны за заботу и внимание. Если трёхцветного кота окружить любовью, он принесёт в дом не только радость, но и благополучие.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

