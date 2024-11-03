Чем объясняется разное поведение кошек в общении с людьми

Как возраст и порода влияют на кошачье общение

1:23 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Все кошки разные, и это особенно заметно, если в доме живут два питомца: один может быть "молчуном", другой — "говоруном". Учёные из Японии решили выяснить, что влияет на разницу в общительности кошек, и обнаружили несколько интересных факторов.

Фото: catza.net by Heikki Siltala, CC BY-SA 3.0

Основные причины разной "словоохотливости" у кошек:

Возраст

По мере старения кошки становятся более общительными и "словоохотливыми". Некоторые пожилые питомцы могут даже проявлять ворчливость, что делает их поведение похожим на поведение пожилых людей.

По мере старения кошки становятся более общительными и "словоохотливыми". Некоторые пожилые питомцы могут даже проявлять ворчливость, что делает их поведение похожим на поведение пожилых людей. Порода

Некоторые породы кошек, такие как сиамские и ориентальные, отличаются повышенной общительностью. Эти восточные породы любят "разговаривать" с хозяевами и проявляют характерные вокализации.

Некоторые породы кошек, такие как сиамские и ориентальные, отличаются повышенной общительностью. Эти восточные породы любят "разговаривать" с хозяевами и проявляют характерные вокализации. Образ жизни

Условия жизни также играют свою роль. Кошки, живущие в одиночестве или без частого контакта с человеком, как правило, более молчаливы. Те же, кто часто находится под присмотром и вниманием хозяев, могут громко и много "разговаривать".

Условия жизни также играют свою роль. Кошки, живущие в одиночестве или без частого контакта с человеком, как правило, более молчаливы. Те же, кто часто находится под присмотром и вниманием хозяев, могут громко и много "разговаривать". Потребность в общении

Кошки также общаются между собой. Если у питомца нет "собеседника", он может начать обсуждать свои дела с хозяином. Учёные рекомендуют не оставлять кошек без внимания и отвечать им, поддерживая их потребность в общении.