Домашние животные как источник радости и здоровья

Как питомцы спасают здоровье и поднимают настроение

2:35 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для тех, кто ещё сомневается, стоит ли заводить домашнего питомца, есть весомые аргументы в пользу этого решения. Общение с животными положительно влияет на самочувствие и улучшает настроение. Например, даже простое наблюдение за аквариумной рыбкой помогает снизить тревожность и почувствовать спокойствие. В такие моменты в теле человека происходят изменения: уровень стресса уменьшается, уровень "гормона счастья" — растёт, что способствует физическому и эмоциональному благополучию.

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Если рыбки вам не по душе, возможно, стоит присмотреться к кошкам и собакам. Эти четвероногие друзья известны своей искренней привязанностью к владельцу и способностью поднимать настроение. Важно также, что осознание ответственности за своего питомца оказывает положительное воздействие на психологическое состояние человека, помогая чувствовать себя нужным и заботливым.

Кошки и собаки оказывают ещё и лечебное воздействие на здоровье своего хозяина. Многолетние исследования показали, что у владельцев кошек инфаркты случаются на 20% реже, а те, кто имеет собаку, быстрее восстанавливаются после сердечного приступа. Примечательно и то, что уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди владельцев кошек и собак в три раза ниже, чем у тех, кто не держит питомцев.

Собаки также способствуют поддержанию физической активности: ежедневные прогулки с ними дают необходимую для организма нагрузку, которая полезна для здоровья. Владелец кошки, в свою очередь, получает психологическую поддержку: мурлыка рядом помогает снизить уровень стресса и даже уменьшить риск инсульта. Собаки же способствуют социальной активности, так как прогулки с ними всегда сопровождаются общением с другими владельцами животных.

Кроме того, исследования показали, что дети в семьях, где живут собаки или кошки, меньше подвержены аллергическим реакциям. Это может быть связано с тем, что при тесном общении с животными дети получают их микрофлору, что, в свою очередь, укрепляет иммунитет и снижает риск аллергии.

Люди, у которых есть домашние животные, реже страдают от повышенного давления, учащённого сердцебиения и высокого уровня холестерина. Обусловлено это активным образом жизни и более позитивным восприятием мира, которое дарят питомцы.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

