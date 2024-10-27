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Как ухаживать за питомцем после операции

2:25
Зоосфера

Послеоперационный уход за питомцем требует особого внимания, и у большинства владельцев возникают вопросы о том, как правильно ухаживать за раной.

Как ухаживать за питомцем после операции
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Наблюдение за швами — важный элемент восстановления.

В этом руководстве представлены основные этапы заживления ран, а также советы по ежедневному уходу и рекомендации о том, когда следует обратиться к ветеринару.

Этапы заживления ран: Раны — будь то травмы или хирургические разрезы — заживают по общим стадиям, но время восстановления зависит от множества факторов, таких как размер, форма и расположение раны, её чистота и глубина.

Воспаление
Сначала рана защищается сужением кровеносных сосудов, чтобы остановить кровотечение, а затем они расширяются, позволяя лейкоцитам бороться с бактериями и повреждёнными тканями. Это вызывает воспаление и отёк.

В случае стерильных хирургических ран эта фаза должна быть короткой.

Разрастание
На этом этапе фибробласты и капилляры создают структуру, заполняя недостающие ткани и восстанавливая кожу.

При закрытых хирургических ранах эта фаза может занять 48 часов, а при открытых — дольше, поскольку для начала формирования новой кожи должна образоваться грануляционная ткань.

Ремоделирование
Образование рубца — завершающий этап, на котором формируется новый коллаген.

При больших ранах этот процесс может занять до двух лет, причём рубец всегда остаётся менее прочным, чем исходная кожа.

  • Типы швов и закрытия ран:
    В зависимости от вида операции, места раны и предпочтений ветеринара швы могут быть наложены нейлоновые, внутрикожные, скобами или тканевым клеем. У всех видов швов есть свои плюсы и минусы, однако при уходе за раной важно внимательно следить за её состоянием и вовремя обращаться к ветеринару при появлении подозрительных признаков.
  • Открытые и закрытые раны:
    Не все раны после операции закрывают повязкой. Иногда это связано с неудобным расположением, но бывают случаи, когда рану специально оставляют открытой, чтобы лучше за ней наблюдать. Главное — тщательно следить за её состоянием и поддерживать чистоту.

Уточнения

Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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