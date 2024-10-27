Как ухаживать за питомцем после операции

Послеоперационный уход за питомцем требует особого внимания, и у большинства владельцев возникают вопросы о том, как правильно ухаживать за раной.
Наблюдение за швами — важный элемент восстановления.
В этом руководстве представлены основные этапы заживления ран, а также советы по ежедневному уходу и рекомендации о том, когда следует обратиться к ветеринару.
Этапы заживления ран: Раны — будь то травмы или хирургические разрезы — заживают по общим стадиям, но время восстановления зависит от множества факторов, таких как размер, форма и расположение раны, её чистота и глубина.
Воспаление
Сначала рана защищается сужением кровеносных сосудов, чтобы остановить кровотечение, а затем они расширяются, позволяя лейкоцитам бороться с бактериями и повреждёнными тканями. Это вызывает воспаление и отёк.
В случае стерильных хирургических ран эта фаза должна быть короткой.
Разрастание
На этом этапе фибробласты и капилляры создают структуру, заполняя недостающие ткани и восстанавливая кожу.
При закрытых хирургических ранах эта фаза может занять 48 часов, а при открытых — дольше, поскольку для начала формирования новой кожи должна образоваться грануляционная ткань.
Ремоделирование
Образование рубца — завершающий этап, на котором формируется новый коллаген.
При больших ранах этот процесс может занять до двух лет, причём рубец всегда остаётся менее прочным, чем исходная кожа.
Регенера́ция (лат. regeneratio – восстановление) — способность живых организмов со временем восстанавливать повреждённые ткани, а иногда и целые потерянные органы.
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