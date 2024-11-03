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Чего не стоит делать, если у вас живёт кот

Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
1:22
Зоосфера

Коты — удивительные создания, но иногда наша забота о них может обернуться для питомцев стрессом или даже проблемами со здоровьем. Вот несколько вещей, которых стоит избегать, если у вас живёт кот.

Как не навредить своему коту: избегайте этих ошибок
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Во-первых, следите, чтобы вода не попадала коту в уши. У котов очень сложная слуховая система, и попадание воды может вызвать нежелательные и даже серьёзные последствия.

Многие полагают, что кошек лучше вовсе не мыть: купание для них — огромный стресс. Вместо этого стоит использовать щётки и сухие шампуни, чтобы поддерживать шерсть питомца чистой.

Во-вторых, как бы сильно вы ни любили своего кота, не кормите его со стола. Кошкам нужно сбалансированное питание, а "вкусняшки" могут серьёзно навредить их пищеварению.

В-третьих, если вам кажется, что кошки могут быть без когтей, лучше задумайтесь о другом питомце. Удаление когтей — это крайне болезненная процедура с тяжёлыми последствиями. На самом деле, удаление когтя для кота похоже на ампутацию фаланги пальца у человека.

Наконец, если в доме есть дети, обязательно научите их правильному отношению к питомцу. Объясните, как общаться с котом так, чтобы это было безопасно и для животного, и для ребёнка.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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