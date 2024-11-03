Чего не стоит делать, если у вас живёт кот

Коты — удивительные создания, но иногда наша забота о них может обернуться для питомцев стрессом или даже проблемами со здоровьем. Вот несколько вещей, которых стоит избегать, если у вас живёт кот.
Во-первых, следите, чтобы вода не попадала коту в уши. У котов очень сложная слуховая система, и попадание воды может вызвать нежелательные и даже серьёзные последствия.
Многие полагают, что кошек лучше вовсе не мыть: купание для них — огромный стресс. Вместо этого стоит использовать щётки и сухие шампуни, чтобы поддерживать шерсть питомца чистой.
Во-вторых, как бы сильно вы ни любили своего кота, не кормите его со стола. Кошкам нужно сбалансированное питание, а "вкусняшки" могут серьёзно навредить их пищеварению.
В-третьих, если вам кажется, что кошки могут быть без когтей, лучше задумайтесь о другом питомце. Удаление когтей — это крайне болезненная процедура с тяжёлыми последствиями. На самом деле, удаление когтя для кота похоже на ампутацию фаланги пальца у человека.
Наконец, если в доме есть дети, обязательно научите их правильному отношению к питомцу. Объясните, как общаться с котом так, чтобы это было безопасно и для животного, и для ребёнка.
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Ржавчина "съедает" кузов Geely Emgrand X7 уже через год, Opel Astra и Nissan Almera ржавеют чуть позже, но тоже быстро.