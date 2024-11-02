Что делать, если собака сбежала и не откликается на зов

Если собака сорвалась с поводка и не откликается на зов, важно оставаться спокойным и знать, как эффективно вернуть её к хозяину. Терпение и регулярные тренировки помогут питомцу научиться незамедлительно реагировать на команду и возвращаться, даже если он увлёкся чем-то на прогулке.
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Начинайте тренировки дома Первые занятия лучше проводить в привычной для собаки обстановке, где её ничто не отвлекает. Так питомец быстрее освоит реакцию на свою кличку и команды.
Короткие, но регулярные тренировки Тренируйтесь с собакой по 3-5 минут, несколько раз в день, постепенно усложняя задания и удлиняя интервалы между занятиями. Обязательно поощряйте питомца за успехи.
Переносите тренировки на улицу Когда собака привыкнет к командам, выходите на улицу, где больше отвлекающих факторов, и закрепляйте навыки с помощью поощрений.
Добавьте жесты или звуки Приучите собаку реагировать не только на кличку, но и на жест или звук, чтобы она узнавала сигнал в любых условиях.
Сохраняйте спокойствие и позитив Питомец чувствует настроение хозяина, поэтому, если подзывать собаку раздражённо, она может не захотеть подойти. Уверенность и дружелюбие сделают команду более привлекательной для собаки.
Не спешите отпускать с поводка Пока собака полностью не освоила команду возвращения, используйте длинный поводок, чтобы контролировать её и не давать далеко убегать.
Не бегите за собакой Если собака сорвалась, не стоит гнаться за ней, особенно если она напугана. Лучше подождите, пока питомец успокоится, а затем ласково позовите его, чтобы собака понимала, что возвращение всегда связано с приятными эмоциями.
Путь к успешной дрессировке Регулярные тренировки и позитивный подход помогут собаке научиться возвращаться к хозяину. Постепенно питомец поймёт, что возвращение всегда приносит радость, лакомство и похвалу, а это укрепит его доверие и послушание.
Уточнения
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.