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Что делать, если собака сбежала и не откликается на зов

Как заставить собаку слушаться на прогулке: проверенные методы
2:10
Зоосфера

Если собака сорвалась с поводка и не откликается на зов, важно оставаться спокойным и знать, как эффективно вернуть её к хозяину. Терпение и регулярные тренировки помогут питомцу научиться незамедлительно реагировать на команду и возвращаться, даже если он увлёкся чем-то на прогулке.

Как заставить собаку слушаться на прогулке: проверенные методы
Фото: pixabay.com by Катрин Керу, CC0
  • Начинайте тренировки дома
    Первые занятия лучше проводить в привычной для собаки обстановке, где её ничто не отвлекает. Так питомец быстрее освоит реакцию на свою кличку и команды.

  • Короткие, но регулярные тренировки
    Тренируйтесь с собакой по 3-5 минут, несколько раз в день, постепенно усложняя задания и удлиняя интервалы между занятиями. Обязательно поощряйте питомца за успехи.

  • Переносите тренировки на улицу
    Когда собака привыкнет к командам, выходите на улицу, где больше отвлекающих факторов, и закрепляйте навыки с помощью поощрений.

  • Добавьте жесты или звуки
    Приучите собаку реагировать не только на кличку, но и на жест или звук, чтобы она узнавала сигнал в любых условиях.

  • Сохраняйте спокойствие и позитив
    Питомец чувствует настроение хозяина, поэтому, если подзывать собаку раздражённо, она может не захотеть подойти. Уверенность и дружелюбие сделают команду более привлекательной для собаки.

  • Не спешите отпускать с поводка
    Пока собака полностью не освоила команду возвращения, используйте длинный поводок, чтобы контролировать её и не давать далеко убегать.

  • Не бегите за собакой
    Если собака сорвалась, не стоит гнаться за ней, особенно если она напугана. Лучше подождите, пока питомец успокоится, а затем ласково позовите его, чтобы собака понимала, что возвращение всегда связано с приятными эмоциями.

  • Путь к успешной дрессировке
    Регулярные тренировки и позитивный подход помогут собаке научиться возвращаться к хозяину. Постепенно питомец поймёт, что возвращение всегда приносит радость, лакомство и похвалу, а это укрепит его доверие и послушание.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.
 

Автор Дмитрий Тезнев
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