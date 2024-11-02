Болезни, которыми можно заразиться от бродячих животных

Контакт с бездомными животными категорически не рекомендуется из-за риска заражения серьёзными заболеваниями, передающимися этим путём.
Одно из таких заболеваний — лептоспироз. У заражённых животных болезнь может внешне не проявляться, они выглядят абсолютно здоровыми. Но у человека лептоспироз вызывает серьёзные осложнения: увеличиваются внутренние органы, начинается тахикардия, анемия и повышается температура.
Другой опасный недуг — токсоплазмоз. Особенно он опасен для беременных женщин, так как может угрожать жизни и здоровью ребёнка. Заражение происходит при контакте с продуктами жизнедеятельности, например, при уборке лотка; животное при этом часто выглядит уставшим и больным.
Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.
Клоудер — это кошачья семья, состоящая из трёх и более кошек, которые живут вместе, как правило, на улице. Само слово происходит от среднеанглийского "clotter", что означает "жаться друг к другу".