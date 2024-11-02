Болезни, которыми можно заразиться от бродячих животных

Опасные болезни, которые можно подхватить от бродячих животных

0:49 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Контакт с бездомными животными категорически не рекомендуется из-за риска заражения серьёзными заболеваниями, передающимися этим путём.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hannibal_Poenaru_-_Nasty_cat_!_(by-sa).jpg by Hannibal Poenaru

Одно из таких заболеваний — лептоспироз. У заражённых животных болезнь может внешне не проявляться, они выглядят абсолютно здоровыми. Но у человека лептоспироз вызывает серьёзные осложнения: увеличиваются внутренние органы, начинается тахикардия, анемия и повышается температура.

Другой опасный недуг — токсоплазмоз. Особенно он опасен для беременных женщин, так как может угрожать жизни и здоровью ребёнка. Заражение происходит при контакте с продуктами жизнедеятельности, например, при уборке лотка; животное при этом часто выглядит уставшим и больным.

Уточнения

Живо́тные — традиционно (со времён Аристотеля) выделяемая категория организмов, в настоящее время рассматриваемая в качестве биологического царства.

