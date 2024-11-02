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Вкусовые рецепторы кошек и их роль в питании

Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
0:51
Зоосфера

Многие хозяева кошек знакомы с ситуацией, когда их питомцы капризничают, отвергая предложенные лакомства. Кажется, что они излишне разборчивы, но на самом деле причина кроется в их уникальных вкусовых рецепторах.

Кошки и еда: всё о капризах и вкусах наших питомцев
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Кошки не воспринимают вкус так же, как люди. Их рецепторы отличаются: горечь для них категорически неприемлема, а разнообразие вкусов их не привлекает. Это объясняется эволюцией: будучи хищниками, кошки питаются мясом, и им не нужно наслаждаться богатством вкусов. Потребность в пище у них простая — мясо, а не изысканные комбинации.

Так что если кошка отказывается от корма, скорее всего, он просто не содержит нужного количества мясных ингредиентов, и попытка сделать её "вегетарианцем" вряд ли принесёт успех.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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