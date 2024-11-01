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Почему кошки чувствуют дождь и грозу раньше людей

Кошки — прирождённые синоптики: как хвостатые друзья предсказывают погоду
1:00
Зоосфера

Кошки известны своими выдающимися способностями ощущать мир вокруг. Они обладают органами чувств, развитыми куда сильнее, чем у большинства других животных, что превращает их в настоящих маленьких синоптиков.

Кошки — прирождённые синоптики: как хвостатые друзья предсказывают погоду
Фото: freepik.com by wirestock, PDM

Усы и хвосты кошек улавливают самые слабые колебания — будь то звуки, запахи или изменение давления. Эти обострённые чувства позволяют пушистым питомцам предсказывать приближение грозы, когда их хозяева ещё не подозревают о погодных переменах.

Незадолго до грозы кошки могут почувствовать понижение давления, и их организм запоминает такие изменения. Добавьте к этому великолепное обоняние — примерно в тысячу раз сильнее, чем у человека, — и становится понятно, почему кошка ощущает запах грозы. Она улавливает в воздухе тонкие ароматы: это и запах дождя, и лёгкий металлический привкус озона, возникающий при разряде молнии.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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