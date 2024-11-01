Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Автоэксперт напомнил правила безопасного вождения зимой
Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары
Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус
Как приготовить картофельное пюре без капли молока
Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике
Три ключевых правила для создания идеальной спальни
Как сохранить помидоры свежими на всю зиму: лучшие способы хранения
Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось
Трусова: поставить точку в карьере пока не могу

Особенности характера и ухода за померанским шпицем

Уход за померанским шпицем: как приручить свободолюбивого питомца
Зоосфера

Померанский шпиц — миниатюрная порода, популярная среди владельцев собак, особенно тех, кто живёт в небольших квартирах.

Уход за померанским шпицем: как приручить свободолюбивого питомца
Фото: Wikipedia by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Несмотря на компактные размеры, шпиц имеет довольно сильный характер, далеко не всегда уступчивый.

Среди карликовых пород шпицы выделяются высоким интеллектом, что делает их обучаемыми, хотя их независимый нрав порой создаёт сложности в дрессировке.

Хозяину важно помнить: применять физическое наказание к шпицу нельзя; для этой породы нужен особый подход. Купание необходимо проводить регулярно, ведь у шпица густая шерсть, требующая ухода.

Рацион шпица лучше всего согласовать с заводчиком, чтобы избежать возможных проблем с пищеварением у питомца.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
Обсудить
Сейчас читают
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке
Домашние животные
Как отличить ворону от ворона: ответ дали в ленинградском зоопарке Аудио 
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Садоводство, цветоводство
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов Аудио 
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере
Дизайн и интерьер
Цвета, которые всегда стоит избегать в интерьере Аудио 
Популярное
Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов

Ежевика — высокоурожайная культура, способная приносить более 17 кг ягод с куста. Узнайте, как правильно ее выращивать.

Секреты выращивания садовой ежевики: советы от экспертов
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Почему не цветет герань: основные ошибки в уходе
Как зимний прогрев двигателя влияет на ресурс мотора
Как домашние животные влияют на здоровье человека: интересные факты
Носитель Циркона фрегат Адмирал Горшков. Красота и мощь флагмана российского флота Дмитрий Плотников Санкционный контрудар Китая по Skydio стал неожиданным для США Любовь Степушова Самайн — ирландский праздник. Хэллоуин — нет Игорь Буккер
Признаки скорой поломки мотора, о которых должен знать каждый водитель
Прогрев двигателя зимой: сколько времени на самом деле нужно
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Подлива из фарша: быстрое и очень вкусное дополнение к макаронам, пюре, рису или гречке
Последние материалы
Без снежной шапки: гора Фудзи в Японии впервые за 130 лет осталась без снега из-за рекордной жары
Почему стоит вырастить тибетскую малину: полезные свойства и уникальный вкус
Как приготовить картофельное пюре без капли молока
Уход за померанским шпицем: как приручить свободолюбивого питомца
Сам себе парфюмер: что такое лееринг и как применять этот метод на практике
Уехавший из РФ комик заявил, что готов оказывать секс-услуги в США: посмотрите, что со мной случилось
Три ключевых правила для создания идеальной спальни
Как сохранить помидоры свежими на всю зиму: лучшие способы хранения
Трусова: поставить точку в карьере пока не могу
Викинги озадачили: зачем им после смерти собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.