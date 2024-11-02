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Влияние кастрации и стерилизации на поведение и здоровье питомцев

Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
1:51
Зоосфера

Стерилизация кошек и кастрация котов — одна из самых обсуждаемых тем среди владельцев животных. Защитники животных иногда считают эти операции антигуманными, однако ветеринары уверены, что процедура важна для здоровья и спокойной жизни питомца.

Стерилизация и кастрация: мифы и реальность
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cat_eyes_2007-1.jpg by Alvesgaspar

Почему стоит кастрировать и стерилизовать питомцев?

Ветеринар, кинолог и зоопсихолог Лидия Лисичкина в интервью отметила, что стерилизация и кастрация — эффективная мера для улучшения жизни питомца и владельца. Эта операция снижает вероятность различных заболеваний, включая онкологию. Также она помогает снизить возбудимость, фрустрацию и темперамент животного, уменьшая вероятность проблемного поведения, например, меток в квартире.

Процедура избавляет и от необходимости использования гормональных препаратов, которые могут вызывать нежелательные последствия для здоровья питомца.

Популярные мифы о кастрации и стерилизации

Один из мифов гласит, что кастрация полностью устраняет агрессию у животных. Однако это не так — операция не гарантирует полное исчезновение агрессии, но поведение и обучаемость питомца после вмешательства действительно могут улучшиться. Также нет научных доказательств того, что процедура негативно влияет на развитие животного. Единственным возможным побочным эффектом является склонность к набору веса, которую легко контролировать с помощью правильного питания.

Когда лучше проводить операцию?

Ветеринары рекомендуют задуматься о стерилизации или кастрации, когда питомцу исполнится 6-7 месяцев, однако время процедуры может варьироваться в зависимости от породы и особенностей питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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