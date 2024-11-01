Что нельзя давать кошкам и собакам: популярные заблуждения о кормлении

Пять мифов о питании питомцев, которые могут навредить вашему другу

2:18 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Подход к питанию домашних животных требует внимательности и ответственности: здоровье питомцев в значительной мере зависит от их рациона. Существует множество мифов, которые могут сбить с толку владельцев.

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Наиболее распространённые заблуждения о питании питомцев:

"Порой можно поделиться остатками еды со стола". В действительности, лучше воздержаться от этой привычки: животным категорически не рекомендуется давать еду с пряностями и некоторые овощи. Кроме того, для некоторых пород продукты из человеческого рациона могут оказаться настоящей угрозой. Поэтому не поддавайтесь соблазну дать питомцу что-то с вашей тарелки, а лучше уделите ему внимание после еды. "Холистик — самый качественный корм". Сегодня холистики стали популярными среди владельцев животных. Многие верят, что дорогие корма лучше для здоровья питомцев. Однако, нет серьёзных доказательств того, что элитный корм отличается от обычного в плане пользы. Возможно, это просто маркетинг. "Если кошка ест сухой корм, ей нельзя давать влажный". Это мнение не имеет под собой оснований. Напротив, разнообразие может оказаться полезным. Главное — не смешивать разные корма в одно кормление, так как влажный корм может нарушить консистенцию сухого. Не стоит также сочетать промышленный корм с домашней пищей. "Бренд корма не имеет значения". Некоторые владельцы часто меняют марки кормов, однако это нежелательно: животные привыкают к определённым составам, и частая смена рациона может привести к стрессу или проблемам с пищеварением. "Кошки и собаки сами разберутся, что им можно есть, а что — нельзя". Увы, животные не обладают такой интуицией. Если бы это было так, ни одна собака не попадалась бы на поедании обуви или вещей хозяина, а кошки не проявляли бы интерес к запрещённым продуктам. Правильное питание остаётся на совести хозяина.

Если сомневаетесь в правильности рациона, обратитесь за советом к профессионалу, который поможет подобрать оптимальный рацион для питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

