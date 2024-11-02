Какие каши подходят для собак и в каком количестве

Какая каша полезна для собаки: советы по выбору крупы

1:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Многие владельцы предпочитают кормить своих собак натуральной пищей, а не сухими кормами. В таком случае важно знать, какие крупы подходят для питания питомца, чтобы обеспечить его необходимыми углеводами и клетчаткой.

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Какие крупы можно давать собакам?

Гречка — это отличная крупа для собак, богатая магнием, железом, калием и кальцием, а также витаминами группы В и Е. Гречневая каша поддерживает здоровье нервной и кровеносной систем, укрепляет кости и помогает контролировать вес.

Рис — также хорош для собачьего рациона, поскольку содержит витамины группы В, цинк, железо и кальций, магний и калий. Рис полезен для сердца, сосудов, нервной и мочеполовой систем, однако он может вызывать запоры, поэтому его лучше смешивать с другими ингредиентами, например, с гречкой в соотношении 1:1, добавляя мясо или овощи.

Геркулес — подходит для собак, но иногда может вызывать аллергию. В этом плане овсянка более безопасна, поскольку содержит аминокислоты, белки и полезные жиры.

Крупы, которые нельзя давать собакам

Из рациона собаки стоит исключить кукурузную кашу, так как она плохо усваивается и может обострить проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не подходят для собак перловка, пшено, бобовые, манка и крупы быстрого приготовления. Эти продукты могут вызвать расстройства пищеварения и не содержат нужных для собаки питательных веществ.

Составление рациона

Специалисты советуют включать каши в собачий рацион в умеренных количествах, не более 25-40% от общего объема пищи, дополняя его белками, витаминами и минералами для сбалансированного питания.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



