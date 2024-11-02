Какие каши подходят для собак и в каком количестве

Многие владельцы предпочитают кормить своих собак натуральной пищей, а не сухими кормами. В таком случае важно знать, какие крупы подходят для питания питомца, чтобы обеспечить его необходимыми углеводами и клетчаткой.
Из рациона собаки стоит исключить кукурузную кашу, так как она плохо усваивается и может обострить проблемы с желудочно-кишечным трактом. Также не подходят для собак перловка, пшено, бобовые, манка и крупы быстрого приготовления. Эти продукты могут вызвать расстройства пищеварения и не содержат нужных для собаки питательных веществ.
Специалисты советуют включать каши в собачий рацион в умеренных количествах, не более 25-40% от общего объема пищи, дополняя его белками, витаминами и минералами для сбалансированного питания.
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