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Как понять, что кошка выбрала вас своим хозяином

Кто станет хозяином для кошки, и почему: секрет выбора питомца
1:40
Зоосфера

Кошки по-своему делят членов семьи, с которыми они живут, на несколько типов. Среди них есть только один человек, которого они воспринимают как хозяина. Остальных же пушистые питомцы видят либо как "прислугу", либо, в редких случаях, как "источник опасности".

Кто станет хозяином для кошки, и почему: секрет выбора питомца
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Как кошки выбирают хозяина?

На первый взгляд может показаться, что для кошки главным человеком становится тот, кто чаще всего её кормит и ухаживает. Но на самом деле всё сложнее: кошка выбирает хозяина на основании эмоциональной связи. Настоящий хозяин для кошки — это не только человек, который заботится о ней, но и тот, кто находится с ней на одной "эмоциональной волне". Кошке важно чувствовать доверие и взаимопонимание, поэтому она чаще выбирает того, кто уделяет ей внимание, играет и гладит её.

Кого кошка воспринимает как "прислугу"?

Если вы заботитесь о кошке, но не наладили с ней тесный эмоциональный контакт, то для неё вы, скорее всего, "прислуга" — человек, выполняющий рутинные обязанности по уходу, но не вызывающий особой привязанности. Однако это не повод для беспокойства; ведь даже "прислугу" кошки могут уважать и признавать частью своей жизни.

"Источник опасности"

Кошки также могут воспринимать некоторых членов семьи как "источник опасности". Обычно это люди, которые часто шумят, внезапно пугают животное или вторгаются в его личное пространство. Важно не попасть в эту категорию, так как кошки стремятся избегать контакта с теми, кого считают угрозой.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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