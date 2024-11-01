Опасные болезни, которые передаются от уличных животных

Осторожно: как общение с уличными животными влияет на здоровье

1:05 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Контакт с бродячими животными может быть рискованным для здоровья, так как они способны передавать опасные заболевания. Вот пять болезней, которые могут перейти к человеку:

Фото: flickr.com by Luis Miguel Bugallo Sánchez, CC BY 2.0

Паразиты. Даже если кошка выглядит чистой, поглаживание на улице требует тщательного мытья рук, чтобы избежать попадания паразитов в организм. Лишай. Заражение может повлиять не только на кожу головы, как принято думать, но и на другие части тела, вызывая зуд и воспаление. Бешенство. Помогать больному животному — опасная идея, ведь это смертельное заболевание передаётся через слюну и требует немедленного медицинского вмешательства. Токсоплазмоз. Заражение возможно не только от бездомных животных, но и от домашних, особенно при чистке кошачьего лотка. Для беременных риск особенно высок. Лептоспироз. У животных болезнь может протекать бессимптомно, а вот для человека она грозит серьёзными осложнениями, включая поражение почек и печени.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

