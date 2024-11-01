Как помочь кошке справиться со стрессом и стеснением

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы могут испытывать эмоции, включая стеснение. Смущение у кошек проявляется в разных ситуациях: знакомство с незнакомыми людьми или животными, посещение ветеринара или резкая смена обстановки. Понимание признаков стеснения у кошек помогает вовремя поддержать питомца и сделать его более уверенным.
Создайте питомцу комфортную обстановку и проявите заботу. Постепенно знакомьте его с новыми людьми и ситуациями, давая время привыкнуть и освоиться. Если обстановка вызывает напряжение, обеспечьте кошке тихое место, где она сможет спрятаться и отдохнуть. За каждое проявление спокойного и уверенного поведения хвалите питомца, но не настаивайте на общении с посторонними, если кошка ещё к этому не готова. Позвольте ей самой выбрать время и способ взаимодействия с окружающими.
Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
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