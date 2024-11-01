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Как помочь кошке справиться со стрессом и стеснением

Как понять, что кошка стесняется: 5 признаков и советы
1:44
Зоосфера

Многие владельцы кошек уверены, что их питомцы могут испытывать эмоции, включая стеснение. Смущение у кошек проявляется в разных ситуациях: знакомство с незнакомыми людьми или животными, посещение ветеринара или резкая смена обстановки. Понимание признаков стеснения у кошек помогает вовремя поддержать питомца и сделать его более уверенным.

Как понять, что кошка стесняется: 5 признаков и советы
Фото: freepik.com by freestockcenter, PDM

Как распознать стеснение у кошки?

  • Отказ от контакта с окружающей средой — кошка избегает открытых пространств, прячется в укромных местах, держится в стороне от людей и других животных.
  • Избегание зрительного контакта — питомец старается не смотреть в глаза ни хозяину, ни другим.
  • Замедленные движения — кошка двигается менее активно, её движения выглядят скованными и неловкими.
  • Учащённое дыхание — стеснение или стресс могут привести к более частому и глубокому дыханию.
  • Изменение поведения — кошка может вести себя агрессивно или, наоборот, быть чрезмерно ласковой.

Как помочь кошке справиться со стеснением?

Создайте питомцу комфортную обстановку и проявите заботу. Постепенно знакомьте его с новыми людьми и ситуациями, давая время привыкнуть и освоиться. Если обстановка вызывает напряжение, обеспечьте кошке тихое место, где она сможет спрятаться и отдохнуть. За каждое проявление спокойного и уверенного поведения хвалите питомца, но не настаивайте на общении с посторонними, если кошка ещё к этому не готова. Позвольте ей самой выбрать время и способ взаимодействия с окружающими.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных "животных-компаньонов".
 

Автор Дмитрий Тезнев
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