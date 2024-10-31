Интересные факты о домашних питомцах

Питомцы, о которых вы не знали: удивительные факты

1:07 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Домашние животные живут рядом с людьми уже тысячи лет, но их поведение и характеры всё ещё скрывают множество тайн.

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Вот несколько удивительных фактов о наших любимых питомцах:

Не все кошки боятся воды. В то время как большинство кошек стараются избегать контакта с водой из-за инстинктивного страха, бенгальские кошки и турецкие ванны, напротив, получают удовольствие от водных процедур. В Великобритании штрафуют владельцев кошек за ожирение питомцев. Закон предусматривает ответственность за здоровье животного, включая его вес, и если кошка страдает ожирением, хозяину может грозить штраф. Крысы — социальные существа. Они не только обожают компанию, но и становятся более счастливыми и здоровыми, если живут с сородичами. Завести для них друга — способ продлить их жизнь. Золотые рыбки — идеальные питомцы для занятых людей. Эти рыбки требуют минимального ухода и легко адаптируются к условиям, благодаря чему подходят даже самым ленивым хозяевам.

Уточнения

Дома́шние живо́тные — животные, которые были одомашнены человеком разумным и которых он содержит, предоставляя им кров и пищу.

