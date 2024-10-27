Советы владельцам домашних животных: эти ошибки саботируют дрессировку вашей собаки

1:33 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Противоречивые правила

Когда владельцы собак имеют противоречивые правила для своих собак, это сбивает ее с толку. Например, если иногда позволять собаке лежать на диване, а потом запрещать, ей может быть трудно понять, какое поведение является приемлемым.

Фото: openverse.org by CarolineG2011, CC BY-SA 2.0

Отсутствие четкой коммуникации

Собаки полагаются на четкую и последовательную коммуникацию, чтобы понять, чего от них ожидают. Если владельцы не дают четких сигналов или команд, собаке может быть сложно учиться и следовать инструкциям.

Недостаточная социализация

Правильная социализация имеет решающее значение для того, чтобы собаки развивали хорошее поведение и адаптировались к различным условиям окружающей среды.

Если владельцы не знакомят своих собак с различными людьми, животными и ситуациями, это может привести к проблемам страха или агрессии в будущем.

Отсутствие терпения и последовательности

Обучение требует времени и последовательности. Если владельцы разочаровываются или сдаются слишком рано, это тормозит процесс обучения.

Собаки нуждаются в повторении и подкреплении, чтобы понять и запомнить то, что они узнали.

Неспособность установить границы

Собакам нужны четкие границы, чтобы чувствовать себя в безопасности и понимать свое место в доме. Если владельцы позволяют собаке вести себя деструктивно или без последствий, это может привести к поведенческим проблемам.

Уточнения

Дрессиро́вка живо́тных (от фр. dresser «выправлять; обучать») — комплекс обучающих действий над животными, предпринимаемых для выработки и закрепления различных условных рефлексов, умений и навыков.



