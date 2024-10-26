Ученые рассказали о пользе кошек для их владельцев

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Сожительство с кошкой может оказать значительное влияние как на физическое, так и на психическое здоровье хозяев.

Фото: Pravda.Ru by Марк Ульянов

В данном материале подчеркивается, что владельцы кошек часто воспринимают их как членов своей семьи. В ходе исследования, проведенного среди 1800 кошатников в Нидерландах, половина респондентов отметила, что их питомец воспринимается как член семьи. При этом каждый третий участник исследования считал свою кошку либо ребенком, либо лучшим другом, заявляя о ее преданности, поддержке и чуткости, упоминается в статье портала Medicalxpress.

Люди, ухаживающие за кошками, оказываются под меньшим риском развития сердечно-сосудистых заболеваний, как утверждается в статье. Питомцы также оказывают положительное влияние на психологическое состояние своих владельцев.

Уточнения

Ко́шка (лат. Felis catus) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



