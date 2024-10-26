В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала

Скелет мамонта по имени Тадибе был поэтапно перевезён из Ямала в Лениградскую область, в село Рождествено, где расположен Международный центр реставрации.
В течение последних четырёх лет останки этого древнего существа хранились в холодильных установках, сообщает URA. RU, ссылаясь на информацию от правительства округа.
Процесс транспортировки осуществлялся в два этапа. Каждый элемент был надежно упакован и помещён в специальные контейнеры для безопасной перевозки.
Эксперты центра займутся восстановлением скелета, чтобы создать полноценный музейный экспонат, который планируется вернуть на Ямал в 2025 году.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.