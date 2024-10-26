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В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала

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Зоосфера

Скелет мамонта по имени Тадибе был поэтапно перевезён из Ямала в Лениградскую область, в село Рождествено, где расположен Международный центр реставрации.

В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала
Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, CC BY-SA 2.0

В течение последних четырёх лет останки этого древнего существа хранились в холодильных установках, сообщает URA. RU, ссылаясь на информацию от правительства округа.

Процесс транспортировки осуществлялся в два этапа. Каждый элемент был надежно упакован и помещён в специальные контейнеры для безопасной перевозки.

Эксперты центра займутся восстановлением скелета, чтобы создать полноценный музейный экспонат, который планируется вернуть на Ямал в 2025 году.

Автор Юлия Захарова
Юлия Захарова — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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