В Ленобласти создадут музейный экспонат из частей скелета мамонта из Ямала

0:44 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Скелет мамонта по имени Тадибе был поэтапно перевезён из Ямала в Лениградскую область, в село Рождествено, где расположен Международный центр реставрации.

Фото: www.flickr.com by Flying Puffin, CC BY-SA 2.0

В течение последних четырёх лет останки этого древнего существа хранились в холодильных установках, сообщает URA. RU, ссылаясь на информацию от правительства округа.

Процесс транспортировки осуществлялся в два этапа. Каждый элемент был надежно упакован и помещён в специальные контейнеры для безопасной перевозки.

Эксперты центра займутся восстановлением скелета, чтобы создать полноценный музейный экспонат, который планируется вернуть на Ямал в 2025 году.