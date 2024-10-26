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Что делать, если собака отказывается от пищи без видимых причин

1:13
Зоосфера

Когда собака отказывается от еды, это всегда повод насторожиться и, возможно, обратиться к ветеринару. Однако, пока вы ожидаете визита к врачу, попробуйте разобраться в возможных причинах такого поведения с помощью шпаргалки — иногда дело не в болезни.

Что делать, если собака отказывается от пищи без видимых причин
Фото: freepik.com by boryanam, PDM

Первая и самая очевидная причина — собаке просто не нравится предложённая еда. Возможно, корм испортился, или питомец отказывается от пищи, потому что ждёт чего-то особенного, что видел на тарелке хозяина. Например, ароматная колбаса или сосиски могут привлечь его внимание и сделать привычный корм менее привлекательным. Решение здесь одно: перестать угощать собаку со стола.

Стресс также может стать причиной потери аппетита. В этом случае старайтесь окружить питомца заботой и создать спокойную обстановку, чтобы предотвратить повторение стрессовых ситуаций. Переутомление от чрезмерной физической нагрузки может вызывать схожий эффект. Важно найти баланс в активности: умеренные упражнения укрепляют организм и повышают аппетит, а вот излишние нагрузки могут снизить желание поесть.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Аппети́т — ощущение, связанное с потребностью в пище, а также физиологический механизм, регулирующий поступление в организм пищевых веществ.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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