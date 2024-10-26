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Семь популярных мифов о кошках и собаках, в которые давно пора перестать верить

2:16
Зоосфера

Кошки уже давно обросли мистическими легендами и суевериями. Множество из них связано с историческим страхом перед непознанным, из-за которого во времена инквизиции многие невинные люди подверглись жестоким обвинениям. В данной статье мы собраны ли самые популярные мифы и развенчали их, чтобы напомнить: не стоит верить всему подряд, когда речь идёт о домашних животных.

Семь популярных мифов о кошках и собаках, в которые давно пора перестать верить
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Чёрные кошки

Никто ещё не доказал, что чёрные кошки приносят несчастья. Современная наука опровергает связь между неудачей и их присутствием. Истоки суеверия уходят в Средневековье.

Кошки всегда приземляются на лапы

Считается, что кошки обязательно падают на лапы, но это всего лишь инстинкт. Они действительно стараются перевернуться, но иногда высота или условия приводят к трагическим последствиям.

Кошки и младенцы

В прошлом существовало поверье, что кошки могут "забирать дыхание" у младенцев. Однако учёные связывают случаи детской смертности того времени с синдромом внезапной детской смерти, а не с присутствием кошек.

У кошек девять жизней

Происхождение мифа о девяти жизнях до сих пор неизвестно, хотя кошки действительно обладают выносливостью и терпят боль. Однако эта стойкость не означает, что им не нужна защита и забота.

Хвост и счастье

Ходит слух, что уровень хвоста указывает на настроение питомца. Если для собак это действительно так, то у кошек взаимосвязь намного сложнее и пока не подтверждена.

Собачье зрение

Считалось, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах, но это не совсем правда. Они различают фиолетовый, синий и жёлтый цвета, а также видят больше оттенков серого. Однако мир они познают больше с помощью обоняния, чем зрения.

Собака понимает ошибки

Многие думают, что если собаку отругать, она будет "сожалеть" и не повторит проступка. Но собаки понимают вину только в момент совершения действия. Чем больше времени проходит, тем меньше они связывают наказание с проступком.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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