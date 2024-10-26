Семь популярных мифов о кошках и собаках, в которые давно пора перестать верить

Кошки уже давно обросли мистическими легендами и суевериями. Множество из них связано с историческим страхом перед непознанным, из-за которого во времена инквизиции многие невинные люди подверглись жестоким обвинениям. В данной статье мы собраны ли самые популярные мифы и развенчали их, чтобы напомнить: не стоит верить всему подряд, когда речь идёт о домашних животных.
Никто ещё не доказал, что чёрные кошки приносят несчастья. Современная наука опровергает связь между неудачей и их присутствием. Истоки суеверия уходят в Средневековье.
Считается, что кошки обязательно падают на лапы, но это всего лишь инстинкт. Они действительно стараются перевернуться, но иногда высота или условия приводят к трагическим последствиям.
В прошлом существовало поверье, что кошки могут "забирать дыхание" у младенцев. Однако учёные связывают случаи детской смертности того времени с синдромом внезапной детской смерти, а не с присутствием кошек.
Происхождение мифа о девяти жизнях до сих пор неизвестно, хотя кошки действительно обладают выносливостью и терпят боль. Однако эта стойкость не означает, что им не нужна защита и забота.
Ходит слух, что уровень хвоста указывает на настроение питомца. Если для собак это действительно так, то у кошек взаимосвязь намного сложнее и пока не подтверждена.
Считалось, что собаки видят мир в чёрно-белых тонах, но это не совсем правда. Они различают фиолетовый, синий и жёлтый цвета, а также видят больше оттенков серого. Однако мир они познают больше с помощью обоняния, чем зрения.
Многие думают, что если собаку отругать, она будет "сожалеть" и не повторит проступка. Но собаки понимают вину только в момент совершения действия. Чем больше времени проходит, тем меньше они связывают наказание с проступком.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.