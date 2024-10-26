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Основные признаки аллергии у собак: когда обращаться к ветеринару

1:22
Зоосфера

Симптомы аллергии

Ветеринары всё чаще сталкиваются с необходимостью лечения собак, страдающих от аллергии. Распознать, что питомцу требуется помощь, можно по следующим симптомам: красные пятна на коже, сильный зуд, язвы, неприятный запах от шерсти и кожи, покраснение глаз и выделения. Также к симптомам аллергии относятся диарея, рвота и локальное выпадение шерсти. Если собака проявляет необычную гиперактивность или, наоборот, апатию, это также повод для беспокойства.

Основные признаки аллергии у собак: когда обращаться к ветеринару
Фото: flickr.com by Nenad Stojkovic, CC BY 2.0

Причины аллергии

Причины аллергических реакций у собак разнообразны.

Первая группа факторов — это укусы паразитов. Даже если у вашей собаки нет блох, случайный укус паразита, попавшего на питомца от соседского пса, может вызвать раздражение из-за слюны, попавшей в кровь.

Второй распространённый аллерген — еда. Некоторые продукты могут вызывать аллергические реакции, поэтому к рациону собаки стоит подходить особенно внимательно.

Кроме того, аллергены могут находиться в окружающей среде. К ним относятся пыльца, плесень, лекарства, бытовая химия и даже контакт с хозяином. Важно своевременно выявить раздражитель, чтобы питомец оставался здоровым и чувствовал себя комфортно.

Уточнения

Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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