Основные признаки аллергии у собак: когда обращаться к ветеринару

Ветеринары всё чаще сталкиваются с необходимостью лечения собак, страдающих от аллергии. Распознать, что питомцу требуется помощь, можно по следующим симптомам: красные пятна на коже, сильный зуд, язвы, неприятный запах от шерсти и кожи, покраснение глаз и выделения. Также к симптомам аллергии относятся диарея, рвота и локальное выпадение шерсти. Если собака проявляет необычную гиперактивность или, наоборот, апатию, это также повод для беспокойства.
Причины аллергических реакций у собак разнообразны.
Первая группа факторов — это укусы паразитов. Даже если у вашей собаки нет блох, случайный укус паразита, попавшего на питомца от соседского пса, может вызвать раздражение из-за слюны, попавшей в кровь.
Второй распространённый аллерген — еда. Некоторые продукты могут вызывать аллергические реакции, поэтому к рациону собаки стоит подходить особенно внимательно.
Кроме того, аллергены могут находиться в окружающей среде. К ним относятся пыльца, плесень, лекарства, бытовая химия и даже контакт с хозяином. Важно своевременно выявить раздражитель, чтобы питомец оставался здоровым и чувствовал себя комфортно.
Аллерги́я — гиперчувствительность организма, развиваемая адаптивной иммунной системой в ответ на неинфекционные вещества окружающей среды.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.