Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно хранить мульчу из сена: советы опытных дачников
Ошибка при сборе чемодана, которая может стоить вам отпуска
Шипованная резина и фрикционная: когда и какую выбрать
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%
Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма

Как отучить кошку портить мебель?

1:02
Зоосфера

Практически каждый владелец кошки сталкивается с проблемой порчи мягкой мебели, а иногда и обоев острыми коготками своего любимца. Чтобы кошка не драла мебель, нужно поставить ей когтеточки в правильных, стратегически важных местах.

Как отучить кошку портить мебель?
Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Сделать это нужно так, чтобы у кошки были специальные места, где она может точить когти. И чтобы они были удобными для неё, а не стояли в углу за шкафом, куда она не доберётся. Иначе зачем ей точить когти там, где никто не увидит её метку?

Если правильно выбрать места для когтеточек и приучить кошку к ним с детства, то она не будет портить мебель.

Если же кошка уже привыкла точить когти о мебель и ей это нравится — можно закрыть проблемные участки навесными когтеточками.

Если и эти меры не помогут, то можно накрыть "полюбившиеся" места фольгой или клейкой лентой. Тогда животное потеряет интерес к этому месту, потому что кошкам не нравятся шелестящие и липкие поверхности.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы
Садоводство, цветоводство
Победите вьюнок полевой без лишних усилий: лучшие методы Аудио 
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы Аудио 
Популярное
Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных

Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.

Не поступайте так со своей кошкой: советы владельцам домашних животных
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Золото и доллар – прошлый век: страны БРИКС выбирают серебро
Похудеть на 65 кг: простые советы от девушки, победившей лишний вес
Простой рецепт яблочного пирога с рассыпчатым тестом и сочной начинкой
Ум нередко приносил не счастье, а только горе — о тернистом пути к вечности русской комедии Сергей Лебедев Пиратов на рею! Эксперт прокомментировал включение книжной индустрии в антипиратский меморандум Дмитрий Плотников Лукашенко допустил войну Белоруссии с Россией. Считать ли это оскорблением Путина? Любовь Степушова
Как избавиться от слизней на даче: простые и эффективные способы
Кошки-долгожители: какие породы радуют хозяев дольше всего?
Как создать универсальную опору для кустарников
Как создать универсальную опору для кустарников
Последние материалы
Нектарины против персиков: основные отличия и что выбрать
Учёные разгадали тайну: сколько клеток в вашем теле
Похудение без спортзала: советы от тренера
Стоимость машиноместа в Москве впервые перевалила за 3 миллиона рублей
Число женщин-руководителей в Японии впервые составило более 15%
Как тёмные круги под глазами сигнализируют о здоровье организма
БРИКС поддерживает создание зерновой биржи: Россия и Бразилия ведут переговоры о её запуске в 2025 году
Как отучить кошку портить мебель?
Неожиданные причины акне: как кариес может повлиять на вашу кожу
Сохраняем сок и вкус: что делать с лимонами, которые начинают портиться
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.