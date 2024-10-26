Как отучить кошку портить мебель?

Практически каждый владелец кошки сталкивается с проблемой порчи мягкой мебели, а иногда и обоев острыми коготками своего любимца. Чтобы кошка не драла мебель, нужно поставить ей когтеточки в правильных, стратегически важных местах.
Сделать это нужно так, чтобы у кошки были специальные места, где она может точить когти. И чтобы они были удобными для неё, а не стояли в углу за шкафом, куда она не доберётся. Иначе зачем ей точить когти там, где никто не увидит её метку?
Если правильно выбрать места для когтеточек и приучить кошку к ним с детства, то она не будет портить мебель.
Если же кошка уже привыкла точить когти о мебель и ей это нравится — можно закрыть проблемные участки навесными когтеточками.
Если и эти меры не помогут, то можно накрыть "полюбившиеся" места фольгой или клейкой лентой. Тогда животное потеряет интерес к этому месту, потому что кошкам не нравятся шелестящие и липкие поверхности.
Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.