Как отучить кошку портить мебель?

1:02 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Практически каждый владелец кошки сталкивается с проблемой порчи мягкой мебели, а иногда и обоев острыми коготками своего любимца. Чтобы кошка не драла мебель, нужно поставить ей когтеточки в правильных, стратегически важных местах.

Фото: commons.wikimedia.org by Фелиланд, CC BY-SA 3.0

Сделать это нужно так, чтобы у кошки были специальные места, где она может точить когти. И чтобы они были удобными для неё, а не стояли в углу за шкафом, куда она не доберётся. Иначе зачем ей точить когти там, где никто не увидит её метку?

Если правильно выбрать места для когтеточек и приучить кошку к ним с детства, то она не будет портить мебель.

Если же кошка уже привыкла точить когти о мебель и ей это нравится — можно закрыть проблемные участки навесными когтеточками.

Если и эти меры не помогут, то можно накрыть "полюбившиеся" места фольгой или клейкой лентой. Тогда животное потеряет интерес к этому месту, потому что кошкам не нравятся шелестящие и липкие поверхности.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".



