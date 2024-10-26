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Микрозелень в квартире, где есть кошка: список опасных для питомцев растений

Зоосфера

Микрозелень —  это полезный продукт, который не представляет опасности для домашних животных. Её можно выращивать в квартире, где живет кошка.

Микрозелень в квартире, где есть кошка: список опасных для питомцев растений
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Можно выращивать микрозелень на окнах. Для кошек она безопасна. Однако, когда речь заходит о луковичных растениях, рекомендуется воздержаться от их выращивания в доме, где есть кошка.

Лилии, нарциссы, ирисы, мимоза, пионы, тюльпаны, хризантемы и другие луковичные растения могут быть опасны для кошек. Некоторые из них даже смертельно опасны.

Например, лилия может вызывать почечную недостаточность у питомца. Кроме того, есть и другие растения, которые могут представлять опасность для кошек: азалия, декабрист, монстера, кливия, диффенбахия, бегония, герань, молочай, фикус и плющ. Чтобы избежать случайного отравления, не стоит выращивать такие растения в горшках дома и на даче.

Тем, кто любит выращивать цветы в доме, предлагается обратить внимание на безопасные для кошек варианты. Среди них — бархатцы, лаванда и даже кактус, который сам по себе не опасен. Но нужно следить, чтобы кошка напоролась на иголки.

Также среди безопасных для кошек растений можно назвать лимонник, мандарин, валериану, котовник, календулу, мелиссу, морковную ботву, мяту перечную, ростки овса, ячменя и пшеницы, розмарин, ромашку, рукколу, листовые салаты, сельдерей, тимьян и чабрец.

Уточнения

Микрозелень — молодые побеги растений, которые используются как в пищу, так и для украшения блюд. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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