Против каких болезней надо обязательно вакцинировать домашнюю кошку

Эксперты Департамента ветеринарии Свердловской области поделились важной информацией об опасных заболеваниях, против которых необходимо вакцинировать домашних кошек, пишет Телеграм-канал "Питомцы".
Многие считают, что домашних кошек, которые не гуляют на улице, можно не вакцинировать. Однако это не так.
Во-первых, нет гарантии, что животное не выскочит из квартиры через приоткрытую дверь или окно и не подцепит опасный вирус.
Во-вторых, многие бактерии и вирусы устойчивы к внешней среде и могут попасть в дом на одежде или обуви хозяина, что увеличивает риск заражения питомца.
Единственный способ защитить кошку — это профилактическая вакцинация от следующих заболеваний: бешенство, ринотрахеит, панлейкопения и калицивироз.
Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.