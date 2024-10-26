Против каких болезней надо обязательно вакцинировать домашнюю кошку

Эксперты Департамента ветеринарии Свердловской области поделились важной информацией об опасных заболеваниях, против которых необходимо вакцинировать домашних кошек, пишет Телеграм-канал "Питомцы".

Фото: commons.wikimedia.org by K B, CC BY 2.0

Многие считают, что домашних кошек, которые не гуляют на улице, можно не вакцинировать. Однако это не так.

Во-первых, нет гарантии, что животное не выскочит из квартиры через приоткрытую дверь или окно и не подцепит опасный вирус.

Во-вторых, многие бактерии и вирусы устойчивы к внешней среде и могут попасть в дом на одежде или обуви хозяина, что увеличивает риск заражения питомца.

Единственный способ защитить кошку — это профилактическая вакцинация от следующих заболеваний: бешенство, ринотрахеит, панлейкопения и калицивироз.

Уточнения

Вакцина́ция — комплекс мероприятий, направленных на введение в организм антиген-специфичных компонентов с целью формирования активного защитного иммунитета.

