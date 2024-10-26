В России запустили первую профессиональную соцсеть для владельцев собак

0:54 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

"Кинологикс" — это уникальная площадка для владельцев собак, заводчиков и кинологов, где каждый участник может создать профиль своего питомца, вести блог о его жизни и делиться опытом воспитания с другими пользователями.

Фото: flickr.com by Дагур Бриньольфссон, CC BY-SA 2.0

Кроме того, здесь можно получить полезные советы от профессиональных кинологов и ветеринарных врачей по уходу и дрессировке собак.

На данный момент в социальной сети уже зарегистрировалось более 1,2 тысячи пользователей, которые создали почти 2 тысячи профилей своих собак.

Кроме того, "Кинологикс" будет полезен для профессионалов: заводчиков, грумеров, хендлеров и других специалистов.

На этой платформе они смогут демонстрировать свои работы и награды, продвигать питомники, размещать объявления о продаже щенков и договариваться о вязке.

Уточнения

Собаково́дство — вид человеческой деятельности, главной целью которого является разведение и выведение пород собак.



