Зачем кошки поднимают губу и прищуриваются

Почему кошки скалятся и прищуриваются: объясняем феномен

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

На самом деле кошки не улыбаются, а их выражение "улыбки" — это всего лишь результат особого строения мышц мордочки. Такое строение мускулатуры придаёт выражению кошачьего лица немного загадочный вид, что часто воспринимается как улыбка.

Когда кошка улавливает феромоновые запахи, например, от других котов, частицы этих запахов направляются в верхнюю часть рта, чтобы мозг мог их распознать с помощью органа Якобсона — особого сенсорного рецептора. В такие моменты кошка поднимает верхнюю губу, наклоняет голову и прищуривается, что внешне напоминает лёгкую "усмешку".

Иногда можно заметить, как кошка "скалится", показывая зубы — это выражение чаще появляется, когда питомец чувствует раздражение или агрессию. Однако "улыбка" и "усмешка" кошки не связаны с её настроением.

Признаки кошачьего счастья проявляются иначе: ваш питомец мурлыкает, медленно моргает, разминает лапы, прижимается головой, мягко мяукает и взмахивает хвостом.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

