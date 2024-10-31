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Какой уход нужен турецкому вану и почему он так любит воду

Турецкий ван: кошка, влюбленная в воду и активные игры
0:58
Зоосфера

Турецкий ван — это уникальная порода кошек, которая буквально обожает воду. В отличие от большинства других кошачьих (исключение разве что составляют бенгалы), ваны не боятся водных процедур, а с радостью купаются и даже плавают. Эти животные не выбирают одного любимого человека, оставаясь преданными всей семье.

Турецкий ван: кошка, влюбленная в воду и активные игры
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Для комфорта турецкому вану подойдёт просторное жилище, а ещё лучше — дом с собственным двором, где питомец сможет вдоволь побегать. Ваны невероятно активны, они обожают подвижные игры и большую часть своей жизни проводят в движении.

Общительные и разговорчивые, турецкие ваны часто подают голос, но делают это ненавязчиво, негромко. Хотя эти кошки очень ласковые, брать их на руки не стоит: это им не по душе. Зато ван охотно поиграет с хозяином, проявляя дружелюбие и азарт в увлекательной игре.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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