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Владельцы собак: более человечные и ответственные люди

Собака и её хозяин: что говорит любовь к животным
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Зоосфера

Любовь к собаке — чувство, которым обладает далеко не каждый человек. Кому-то мешает чрезмерная активность и общительность питомцев, другие избегают их из-за обилия шерсти.

Собака и её хозяин: что говорит любовь к животным
Фото: flickr.com by svklimkin, PDM

Но, как выяснилось, причина нелюбви к этим животным часто кроется в эгоистичных чертах характера. Ведь любить собаку — это не просто любоваться её фотографиями или играть с чужим щенком. Настоящая привязанность включает искреннюю заботу: продуманный рацион, регулярные прогулки и игры.

Неудивительно, что владельцы собак зачастую более человечны и ответственны, ведь они способны оказывать поддержку и заботу существу, которое зависит от них.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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