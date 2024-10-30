Восемь причин завести кота для крепкого здоровья

Провели исследования и доказали: кошки — не просто домашние любимцы, но и надёжные помощники в улучшении здоровья и эмоционального состояния хозяев. Вот 8 причин, чтобы завести пушистого друга:
домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.