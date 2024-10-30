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Восемь причин завести кота для крепкого здоровья

Кошка в доме: 8 убедительных причин завести пушистого друга
0:49
Зоосфера

Провели исследования и доказали: кошки — не просто домашние любимцы, но и надёжные помощники в улучшении здоровья и эмоционального состояния хозяев. Вот 8 причин, чтобы завести пушистого друга:

Кошка в доме: 8 убедительных причин завести пушистого друга
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Кошка повышает шансы мужчины привлечь внимание женщины.
  2. Питомец помогает справляться с бессонницей и делает сон крепче.
  3. Кошка способствует развитию интеллекта её владельца.
  4. Домашний любимец защищает дыхательную систему, снижая риск астмы.
  5. Кошка — естественная защита от аллергии.
  6. Для новорождённых кот тоже полезен: он может укрепить их иммунитет.
  7. Питомец помогает хозяину развить навыки общения и расширить круг знакомых.
  8. С кошкой снижается риск инфекционных заболеваний.

Уточнения

домашняя кошка — млекопитающее семейства кошачьих отряда хищных.

Автор Дмитрий Тезнев
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