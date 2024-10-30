Как ухаживать за аквариумом и рыбками дома

Аквариум дома — отличный выбор для тех, кто мечтает завести питомца, но не может позволить себе кошку или собаку. Рыбки не требуют много пространства, а наблюдение за их миром успокаивает и радует глаз. Однако для создания комфортных условий есть несколько важных правил.
Основные советы по уходу за рыбками:
Соблюдая эти советы, вы создадите уютный и безопасный дом для своих маленьких подводных друзей.
Рыбы — обширная группа водных челюстноротых позвоночных животных, ранее считавшаяся надклассом.
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.