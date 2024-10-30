Исследование: взрослые лучше понимают эмоции собак, чем дети

Человека и собаку связывают дружеские отношения уже около 40 000 лет, однако многие аспекты этой связи всё ещё остаются загадкой.
Исследования показывают: с возрастом люди лучше понимают эмоции животных. В одном из недавних экспериментов участникам показывали снимки собак и предлагали определить эмоции, которые те выражают. Оказалось, что чем старше человек, тем точнее он способен распознать чувства на лицах животных.
Интересно, что собаки тоже способны считывать настроение человека, что усиливает их связь с людьми. В то время как взрослые тоньше чувствуют эмоции собак, дети пока не обладают таким навыком, хоть и искренне любят проводить время с питомцами. При этом практически каждый человек способен различить дружелюбного и агрессивного пса, даже без специальной подготовки.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Генеральный секретарь Международной ассоциации дружбы (IFA) Жером Вальке сообщил, что Игры дружбы могут пройти не в России, а в другой стране БРИКС. Он отметил, что всё зависит от изменения геополитической ситуации: если она останется неизменной, соревнования перенесут на 2026 год.