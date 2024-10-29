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Как собаки положительно влияют на психическое здоровье

Собаки — верные спасатели от одиночества и уныния
0:52
Зоосфера

Доказали, что собаки могут помочь человеку справиться с одиночеством и поддерживать душевное равновесие. Это первое долгосрочное исследование, посвящённое такому воздействию домашних питомцев на психику.

Собаки — верные спасатели от одиночества и уныния
Фото: commons.wikimedia.org by G.Goodwin Jr., CC BY-SA 3.0

Несмотря на то что точный механизм влияния собак на психологическое состояние людей пока остаётся невыясненным, почти все участники исследования отметили положительные изменения в своей жизни с появлением питомца. Владельцы собак стали общительнее, активнее заводили новые знакомства, а также переходили к более подвижному образу жизни благодаря регулярным прогулкам.

Исследование показало, что у владельцев собак улучшились работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, стабилизировалось эмоциональное состояние, снизился риск депрессии и других психических расстройств.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Автор Дмитрий Тезнев
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