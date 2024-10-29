Как собаки положительно влияют на психическое здоровье

Доказали, что собаки могут помочь человеку справиться с одиночеством и поддерживать душевное равновесие. Это первое долгосрочное исследование, посвящённое такому воздействию домашних питомцев на психику.
Несмотря на то что точный механизм влияния собак на психологическое состояние людей пока остаётся невыясненным, почти все участники исследования отметили положительные изменения в своей жизни с появлением питомца. Владельцы собак стали общительнее, активнее заводили новые знакомства, а также переходили к более подвижному образу жизни благодаря регулярным прогулкам.
Исследование показало, что у владельцев собак улучшились работа дыхательной и сердечно-сосудистой систем, стабилизировалось эмоциональное состояние, снизился риск депрессии и других психических расстройств.
Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
Некоторые растения, такие как картофель и морковь, не переносят золу, тогда как плодовые деревья и кустарники процветают благодаря зольной подкормке.