Почему собаки живут мало и что с этим планируют делать учёные

Как продлить жизнь собаки: открытие, которого мы все ждали

1:12 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Собаки остаются нашими верными спутниками уже 40 тысяч лет, и для многих это гораздо больше, чем просто домашние животные. Пушистые друзья становятся полноправными членами семьи, а психологи особенно рекомендуют завести собаку людям, чувствующим одиночество. Питомец способен дарить искреннюю привязанность и поддержку, которые порой невозможно найти даже в обществе других людей.

Фото: flickr.com by Daniel Ramirez, CC BY 2.0

Однако за долгие годы дружбы людей и собак обнаружился и серьёзный минус — собаки живут слишком мало. Потеря преданного друга становится болезненным испытанием для хозяев, ведь с ним связано столько тёплых воспоминаний и прожитых лет. Но есть надежда: в ближайшее десятилетие учёные могут найти способ продлить жизнь этим невероятным созданиям.

Благодаря уникальному проекту, исследователи будут наблюдать за 10 тысячами собак по всему миру, чтобы выявить закономерности, способные увеличить продолжительность жизни наших любимцев и уберечь их от преждевременной смерти. Эта работа обещает сделать старость собак более спокойной и долгой, а жизнь вместе — счастливее.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

