Новая формула для расчёта возраста собак

Как узнать возраст вашей собаки по новой формуле

0:55 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Предложили более точный способ расчёта возраста собак. Ранее считалось, что один человеческий год приравнивается к семи собачьим: например, десять человеческих лет означали бы 70 лет в жизни собаки.

Фото: flickr.com by cogdogblog, CC BY 2.0

Новая формула предлагает умножить реальный возраст собаки на 16 и прибавить 31. Для собаки возрастом два года расчёт будет выглядеть так: 2 × 16 + 31 = 42,1 года. Эта формула точнее отражает биологические процессы, которые у животных протекают быстрее, чем у людей, поэтому даже двухлетняя собака может считаться взрослой.

При расчёте возраста важно учитывать множество факторов, влияющих на здоровье питомца: перенесённые заболевания, образ жизни и генетическую предрасположенность.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

