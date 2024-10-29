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Как выбрать гипоаллергенную породу кошек для дома

Аллергия не помеха: 5 пород кошек для комфортного соседства
1:56
Зоосфера

Если вы обожаете животных, но из-за аллергии на шерсть считаете, что завести питомца не получится, это не повод отказываться от мечты о четвероногом друге. Среди кошек есть гипоаллергенные породы, которые способны подарить вам радость общения, не вызывая неприятных симптомов.

Важно знать, что аллергию провоцирует не сама шерсть, а белок Fel D1, который содержится в слюне. У стерилизованных, кастрированных кошек, а также у котят уровень этого белка ниже обычного. Кроме того, у некоторых пород его выделение настолько мало, что они считаются гипоаллергенными.

Первая порода в нашем списке — балинезийская кошка. Эти мурлыки почти не вырабатывают аллергенный белок, поэтому вызывают минимальные реакции.

Следующая порода — короткошёрстная ориентальная кошка. Эти кошки тоже выделяют мало белка Fel D1, однако требуют особенного ухода и внимания, ведь без любви они могут серьёзно страдать.

Третья порода — яванез. Эти питомцы не только гипоаллергенны, но и невероятно умны и преданны своему владельцу, обожают общение и легко находят общий язык с людьми.

Четвёртая порода — девон-рекс. Их короткая шерсть практически не нуждается в уходе, что делает их идеальными для занятых хозяев. Кошки этой породы обладают ласковым, дружелюбным характером, и они с удовольствием подарят вам утренние поцелуи и вечернее мурчание.

Замыкает список корниш-рекс. Эти активные и игривые кошки требуют тщательного ухода: их нужно регулярно чистить, следить за ушами и обеспечивать правильное питание с витаминами. Даже если вы будете ругать их, они примут это за игру и продолжат весело бегать по дому.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

Автор Дмитрий Тезнев
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