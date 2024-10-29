Какие продукты нельзя давать кошкам: основные правила

Опасные продукты: что нельзя давать кошке

1:19 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Не все продукты, полезные для людей, подходят нашим пушистым друзьям — кошкам. Некоторые из них могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях и смерти. Вот продукты, которые лучше держать подальше от вашего питомца:

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Авокадо. Даже малые дозы авокадо могут вызвать тяжёлые симптомы отравления у кошек и привести к сбоям в работе сердца. В некоторых случаях он опасен для жизни питомца. Шоколад. Вещества, содержащиеся в шоколаде, приводят к судорогам и учащению сердцебиения, что серьёзно угрожает здоровью кошек. Молоко. Несмотря на стереотип, что кошки обожают молоко, взрослым животным оно не идёт на пользу и может вызвать диарею из-за лактозной непереносимости. Свинина. Сырая свинина опасна заражением паразитами, а в готовом виде тяжела для пищеварительной системы кошек. Алкоголь. Даже небольшое количество спиртного может стать причиной отравления и привести к смерти питомца. Лук и чеснок. Следите, чтобы кошка не ела еду с человеческого стола, так как эти продукты способны вызвать анемию и негативно влияют на здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».



