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Какие продукты нельзя давать кошкам: основные правила

Опасные продукты: что нельзя давать кошке
1:19
Зоосфера

Не все продукты, полезные для людей, подходят нашим пушистым друзьям — кошкам. Некоторые из них могут стать причиной серьёзных проблем со здоровьем, а в некоторых случаях и смерти. Вот продукты, которые лучше держать подальше от вашего питомца:

Опасные продукты: что нельзя давать кошке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
  1. Авокадо. Даже малые дозы авокадо могут вызвать тяжёлые симптомы отравления у кошек и привести к сбоям в работе сердца. В некоторых случаях он опасен для жизни питомца.
  2. Шоколад. Вещества, содержащиеся в шоколаде, приводят к судорогам и учащению сердцебиения, что серьёзно угрожает здоровью кошек.
  3. Молоко. Несмотря на стереотип, что кошки обожают молоко, взрослым животным оно не идёт на пользу и может вызвать диарею из-за лактозной непереносимости.
  4. Свинина. Сырая свинина опасна заражением паразитами, а в готовом виде тяжела для пищеварительной системы кошек.
  5. Алкоголь. Даже небольшое количество спиртного может стать причиной отравления и привести к смерти питомца.
  6. Лук и чеснок. Следите, чтобы кошка не ела еду с человеческого стола, так как эти продукты способны вызвать анемию и негативно влияют на здоровье питомца.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».
 

Автор Дмитрий Тезнев
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