Кошачьи царапины: возможные болезни и меры предосторожности

Как кошачьи царапины могут обернуться болезнью

Кошачьи царапины, на первый взгляд безобидные, могут обернуться серьёзными заболеваниями. Врачи не рекомендуют использовать собственные руки или ноги в играх с кошками: этим животным присуща способность переносить бактерии бартонеллы, а также опасное заболевание — бешенство.

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Особенно важно обратиться к врачу, если вас укусила или поцарапала незнакомая кошка, или если ваш питомец вдруг стал вести себя агрессивно. Даже небольшую рану, полученную от кошки, нужно немедленно промыть мылом и тщательно обработать антисептическими средствами.

Кроме бешенства, бездомные кошки особенно часто являются переносчиками бактерии бартонеллы. В здоровом организме её присутствие редко вызывает проблемы, однако при ослабленном иммунитете это может привести к воспалению лимфоузлов.

В любом случае, если кошка повредила кожу, лучше обратиться за медицинской помощью: врач порекомендует подходящую антибактериальную мазь, чтобы избежать осложнений.

Уточнения

Ко́шка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) «животных-компаньонов».

