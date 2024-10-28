Семь популярных мифов о собаках, которые стоит развенчать

Как мифы о собаках подрывают их здоровье

2:10 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Для того чтобы питомцы радовали хозяев отличным здоровьем и не страдали от болезней, владельцам стоит внимательнее следить за их состоянием, а также избавиться от некоторых устоявшихся мифов. Вот самые распространённые заблуждения, касающиеся собак:

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Сухой нос — признак болезни. Хозяева часто беспокоятся, когда нос собаки становится сухим, считая это признаком недомогания. Однако влажность носа не всегда указывает на здоровье питомца. Ветеринары утверждают, что даже больные животные могут иметь влажный нос. Чтобы точно понять, нужна ли помощь, важно оценить наличие и других симптомов. Слюна заживляет раны. Собаки действительно обладают антибактериальной слюной, но постоянное зализывание может, наоборот, мешать ране заживать. По возможности следует предотвратить, чтобы питомец слишком часто трогал рану языком. Виляющий хвост означает дружелюбие. На самом деле, хвост может выражать широкий спектр эмоций, включая беспокойство или настороженность. Опытный собаковод может распознать другие сигналы, чтобы точнее понять эмоциональное состояние собаки. Запах изо рта — пустяк. Игнорировать неприятный запах из пасти опасно, так как он обычно свидетельствует о проблемах с зубами или дёснами. При этом симптоме лучше сразу обратиться к ветеринару. Собакам нужно частое мытьё. Слишком частое мытьё может вызвать раздражение кожи или даже перхоть. Купайте питомца только при видимой необходимости — например, если он испачкался. Зевота означает усталость. Для собак зевота служит способом снятия напряжения, а не признаком сонливости. Это их способ расслабиться, а не признак желания вздремнуть. Рацион должен состоять только из сырого мяса. Полноценное питание для собак — это сбалансированный рацион, включающий разные источники питательных веществ, чтобы обеспечить организм всем необходимым.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

