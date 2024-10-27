Почему собаки могут избегать или облаивать людей

Собачьи симпатии и антипатии: какие люди вызывают неприязнь

1:27 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Некоторые люди сразу вызывают у собак симпатию, а других животные могут облаивать или избегать. У собак есть свои причины для того, чтобы формировать отношение к человеку. Вот несколько категорий людей, которые не нравятся собакам.

Фото: freepik.com by diana.grytsku, PDM

Какие люди могут не нравиться собакам?

1. Человек, который их боится или настроен негативно

Собаки быстро считывают жесты, мимику и даже скрытые эмоции. Если человек испытывает страх или настроен к собаке негативно, животное это почувствует и, скорее всего, тоже не проявит симпатии. Если же собака склонна к доминированию, страх человека может её подтолкнуть к тому, чтобы запугать его ещё больше.

2. Люди с сильными ароматами

Запахи, к которым люди привыкли, могут казаться собакам слишком резкими или неприятными. Продавцы бытовой химии, к примеру, часто вызывают настороженность из-за специфического аромата их одежды и волос. Также собакам не нравится запах типографской краски, поэтому они могут негативно реагировать на почтальонов.

3. "Громкие" люди

Собаки воспринимают громкий голос как проявление агрессии или доминирования. Если человек в их присутствии громко говорит, смеётся или кричит, собака может проявить недовольство и даже попытаться успокоить его лаем.

Уточнения

Соба́ка — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.



