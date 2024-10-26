Правильный рацион для кошек: рекомендации по выбору корма

Кошачьи волосяные комки — частая проблема, и если у питомца периодически появляются шерстяные клубки, можно помочь ему с помощью питания.
Для начала стоит рассмотреть гипоаллергенные корма. Часто причиной волосяных комков становятся скрытые пищевые аллергии и воспалительные заболевания кишечника.
Эти состояния вызывают воспаление ЖКТ, мешая нормальному продвижению шерсти.
Гипоаллергенный корм может оказаться полезным решением.
Найти гипоаллергенный корм с ограниченным количеством ингредиентов можно в зоомагазинах.
Ищите продукт с одним источником белка, к которому питомец не привык. Важно кормить кошку только этим кормом на протяжении 8 недель, чтобы оценить эффект.
Если за это время улучшений не будет, обсудите с ветеринаром специальные лечебные диеты. Некоторым кошкам также помогает корм с высоким содержанием клетчатки.
Нерастворимая клетчатка, как целлюлоза или лигнин, помогает выведению шерсти через кишечник, а растворимая (инулин, псиллиум, пектины) поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот — источника энергии для кишечных клеток.
Для выбора корма ориентируйтесь на содержание сырого протеина: в сухом корме — 8-10%, в консервированном — 2-4%. Можно добавлять в корм немного консервированной тыквы или псиллиума для дополнительной клетчатки.
Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.