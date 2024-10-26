Правильный рацион для кошек: рекомендации по выбору корма

1:36 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Кошачьи волосяные комки — частая проблема, и если у питомца периодически появляются шерстяные клубки, можно помочь ему с помощью питания.

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Для начала стоит рассмотреть гипоаллергенные корма. Часто причиной волосяных комков становятся скрытые пищевые аллергии и воспалительные заболевания кишечника.

Эти состояния вызывают воспаление ЖКТ, мешая нормальному продвижению шерсти.

Гипоаллергенный корм может оказаться полезным решением.

Найти гипоаллергенный корм с ограниченным количеством ингредиентов можно в зоомагазинах.

Ищите продукт с одним источником белка, к которому питомец не привык. Важно кормить кошку только этим кормом на протяжении 8 недель, чтобы оценить эффект.

Если за это время улучшений не будет, обсудите с ветеринаром специальные лечебные диеты. Некоторым кошкам также помогает корм с высоким содержанием клетчатки.

Нерастворимая клетчатка, как целлюлоза или лигнин, помогает выведению шерсти через кишечник, а растворимая (инулин, псиллиум, пектины) поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, способствуя выработке короткоцепочечных жирных кислот — источника энергии для кишечных клеток.

Для выбора корма ориентируйтесь на содержание сырого протеина: в сухом корме — 8-10%, в консервированном — 2-4%. Можно добавлять в корм немного консервированной тыквы или псиллиума для дополнительной клетчатки.

Уточнения

Пищевы́е воло́кна — компоненты пищи, не перевариваемые пищеварительными ферментами организма, но перерабатываемые полезной микрофлорой кишечника.

