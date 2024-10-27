Какие продукты можно давать кошке помимо корма

Вкусные и полезные добавки к кошачьему рациону

1:08 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если вам хочется побаловать кошку чем-то полезным помимо привычного корма, добавьте в ее рацион несколько натуральных продуктов. Вот несколько вкусных и полезных вариантов, которые безопасны для кошек.

Что можно добавить в рацион кошки?

1. Куриная грудка

Куриное мясо — отличный источник белка, который хорошо усваивается кошачьим организмом и редко вызывает аллергию. Чтобы угостить питомца, отварите или запеките курицу без соли и специй.

2. Перепелиные яйца

Перепелиные яйца богаты питательными веществами, витаминами и минералами, которые полезны для здоровья кошки. Если вы уверены в качестве продукта, можете предложить кошке сырое яйцо или слегка отваренное.

3. Тыква

Тыква — прекрасный источник клетчатки и бета-каротина. Она помогает нормализовать пищеварение и укрепить иммунитет. Мякоть тыквы нужно отварить до мягкости и давать питомцу по одной чайной ложке. Многие кошки едят этот овощ с удовольствием.

Уточнения

Ко́шка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с собакой) "животных-компаньонов".





Рацион - совокупность правил употребления пищи человеком или другим животным.

