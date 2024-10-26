Важные советы для владельцев собак с гиперактивным поведением

5 способов сделать гиперактивную собаку спокойнее и счастливее

1:51 Your browser does not support the audio element. Зоосфера

Если у вас гиперактивная собака, которая не может усидеть на месте и часто превращает дом в хаос, не стоит отчаиваться. Существуют проверенные методы, которые помогут питомцу успокоиться и стать более уравновешенным.

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5 советов владельцам гиперактивных собак:

1. Увеличьте физическую активность

Часто гиперактивность возникает из-за недостатка физической нагрузки. Увеличьте длительность прогулок, включите в них активные игры и рассмотрите собачий спорт, например, аджилити. Это поможет собаке выплеснуть излишки энергии.

2. Стимулируйте умственную активность

Важно развивать не только физические, но и умственные способности собаки. Головоломки, поисковые игры, обучение новым трюкам — всё это поможет направить энергию питомца в правильное русло.

3. Практикуйте техники релаксации

Чтобы помочь собаке расслабиться, используйте массаж, включайте спокойную классическую музыку и попробуйте ароматерапию. Лаванда, например, известна своими расслабляющими свойствами и может помочь успокоить вашего питомца.

4. Придерживайтесь рутины

Собаки любят предсказуемость. Четкий распорядок дня с постоянным временем для кормления, прогулок, игр и тренировок сделает жизнь питомца более спокойной и предсказуемой, что поможет снизить уровень стресса и гиперактивности.

5. Пересмотрите питание собаки

Питание может оказаться одной из причин гиперактивности. Избегайте кормов с искусственными красителями и консервантами. Рассмотрите варианты корма с низким содержанием белка и обсудите с ветеринаром возможные пищевые добавки для вашего питомца.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных животных-компаньонов.



Гиперакти́вность - состояние, при котором двигательная активность и возбудимость превышает норму, является неадекватной и непродуктивной.

