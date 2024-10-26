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Тыква, яблоки, огурцы: что можно добавить в рацион собаки

Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион
1:33
Зоосфера

Даже если ваш питомец получает качественный корм, натуральные продукты могут стать отличным дополнением к рациону собаки. Их можно использовать в качестве витаминных добавок или лакомств, которые не только порадуют питомца, но и принесут пользу его здоровью. Вот несколько продуктов, которые можно предложить вашему четвероногому другу.

Полезные продукты для собаки: что стоит включить в рацион
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

1. Тыква

Тыква полезна не только для людей, но и для собак. Этот овощ является ценным источником антиоксидантов и помогает улучшить внешний вид и общее здоровье питомца, особенно в сезон.

2. Яблоки

Многие собаки обожают яблоки за их сладкий вкус. Они станут полезным дополнением к рациону, так как содержат витамины и клетчатку.

3. Огурцы

Свежий огурец — ещё одно полезное лакомство для собаки. Это лёгкий, освежающий овощ, который многие питомцы едят с удовольствием. Огурцы содержат много воды и низко калорийны.

4. Творог

Творог с низким содержанием жира в сочетании со сметаной может быть хорошим источником белка и кальция для вашей собаки. Это также полезно для пищеварительной системы питомца.

5. Оливковое масло

Оливковое масло — это отличный источник полезных жиров, необходимых для здоровья кожи и шерсти. Периодически можно добавлять его в рацион, но важно учитывать дозировку в зависимости от веса собаки.

Уточнения

Соба́ка - домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.
 

Творо́г — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.

Автор Дмитрий Тезнев
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